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西貢舢舨與快艇相撞　兩男墮海昏迷　一人救起後證實死亡

  • i-Cable
  • 2023年02月26日
【有線新聞】西貢斬竹灣有舢舨和快艇相撞，兩名男子墮海昏迷，其中一人救起後證實死亡。墮海獲救的男子由飛行服務隊直升機送到東區醫院治理，兩艘船事後拖到西貢對面海水警基地，水警檢視舢舨損毀情況。警方早上近十時接報，一艘快艇和一隻舢舨在西貢斬竹灣離岸約20米相撞，兩人墮海，消息指有人遭螺旋槳擊中，其中一名男子救起證實死亡。
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