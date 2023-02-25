俄烏戰事｜德國柏林大型示威抗議政府軍援烏克蘭

【有線新聞】德國柏林有大型示威，抗議政府軍事援助烏克蘭。

過萬名示威者周六在勃蘭登堡門前集會，要求政府停止供應武器予烏克蘭，以免令局勢升級，並促請政府展開和平談判結束戰爭。警方出動過千警力維持秩序，又禁止民眾展示俄羅斯國旗等標誌。多名高官批評示威，總理朔爾茨早前表示，目前看不到和談前景。