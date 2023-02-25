返回
按輸入鍵開始搜尋

俄烏戰事｜德國柏林大型示威抗議政府軍援烏克蘭

  • i-Cable
  • 2023年02月26日
俄烏戰事｜德國柏林大型示威抗議政府軍援烏克蘭
【有線新聞】德國柏林有大型示威，抗議政府軍事援助烏克蘭。
過萬名示威者周六在勃蘭登堡門前集會，要求政府停止供應武器予烏克蘭，以免令局勢升級，並促請政府展開和平談判結束戰爭。警方出動過千警力維持秩序，又禁止民眾展示俄羅斯國旗等標誌。多名高官批評示威，總理朔爾茨早前表示，目前看不到和談前景。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海　表明想行紅隧後遭趕下車　發文嘆：你良心不痛嗎？
2023年02月22日