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醫衞局稱未接獲偽造核酸檢測樣本個案 如發現將轉交執法部門
i-Cable
2023年02月26日
【有線新聞】醫務衞生局說未有接獲偽造核酸檢測樣本的報告或投訴，如有發現會轉交執法部門跟進。
醫衞局說就社區核酸檢測服務一向設有嚴謹的監管機制，包括將承辦商呈報的檢測數字與政府內部系統進行對比及核實，又會定期抽查覆檢個案，確保公帑運用得宜；如有發現任何涉嫌欺詐或偽造記錄的情況，會轉交執法部門跟進。隨著疫情放緩，當局早前宣布由星期三起停止免費核酸檢測服務，只會保留21個社區檢測中心繼續提供自費檢測服務。
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