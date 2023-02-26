輕鐵第二期列車服務30年「退役」　鐵路迷感不捨：舊事物一定會離開

【有線新聞】輕鐵第二期列車服務30年「退役」，港鐵舉行告別之旅，安排列車由元朗駛去兆康，在終點停留一小時，讓鐵路迷和乘客拍照留念。

最後一班第二期輕鐵列車駛入元朗站，開往兆康。車身用紅、藍、黃為主色，圓角設計的車窗是輕鐵第二期列車的標誌，有市民專程來見證列車完成歷史任務。

劉先生：「上學的回憶，上學經常看到它，我特地帶來這盒微型輕鐵。」

列車離開元朗站，大批市民揮手道別，沿途有車長廣播，車長：「輕鐵1988年通車，至今35年。」講解第二期列車的歷史和特色。這個紫色靠背以及安全帶設備是港鐵於2011年拆除部分座位後，加裝給輪椅人士用。

最後一程車，不停站駛到兆康站，同樣有大批市民等候。這位鐵路迷帶同自己設計的鎖匙扣來「打卡」，Hinson：「有少許不捨，但始終舊的事物一定會離開，第一期和第二期輕鐵比較有種古典味。」

他更專程由澳門來懷緬一下，何先生：「我從小到大來香港都是坐它（第二期輕鐵），香港（輕鐵）有很特別叮叮聲，甚至報站（廣播）都有。」

車長駕駛第二期列車30年，來到最後一程有點不捨。車長譚先生：「因為我們有人情味，有別於外面的交通工具，乘坐之後就像離開了地區，但對我們來說，它永遠都在我們的社區出現。我認得那些小朋友，讀小學已經坐輕鐵。」

「第二期列車」是日本製、有30架，駕駛室設有獨立冷氣，1992年10月開始在屯元天服務，2020年底陸續由新車取代。