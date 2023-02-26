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觀塘工廈單位疑作名種貓繁殖場　多隻貓染病及死亡　49歲男被捕

  • i-Cable
  • 2023年02月26日
【有線新聞】觀塘發生懷疑虐待動物案，有多隻貓染病及死亡，一名男子被捕。
該名49歲男子被黑布蒙頭由警員押返警署調查，愛護動物協會及漁護署人員將單位內20多隻貓檢走。現場是觀塘勵業街46號，中午12時許有人報案指一個單位內有一批貓懷疑被人虐待，警員到場發現部分貓隻已經染病，其中一隻死亡。現場消息說單位面積約150呎，環境惡劣，地上滿佈糞便；大部分貓都是名種貓，不排除有人將單位用作動物繁殖場。
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