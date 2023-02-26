聯賽盃｜曼聯決賽2比0挫紐卡素　拉舒福特射門意外收死卡列奧斯　捧起鄧赫掌帥後首項錦標

【有線新聞】曼聯奪得英格蘭聯賽盃冠軍，決賽2比0擊敗紐卡素，相隔六年再次贏得本土賽事錦標。

梳爾的罰球彷彿具備自動導航，卡斯美路頭槌頂入，34分鐘出現的一幕，是否一個有效入球？，視像助理裁判請示球證要翻看重播，VAR認為過程當中並沒有越位，曼聯靠這位巴西鐵漢領先紐卡素。

兩隊對上一次，在本土盃賽決賽正面交鋒，是1999年足總盃，當年「紅魔鬼」淨勝兩球奪標，更成為「三冠王」。來到2023年再度決戰溫布萊，拉舒福特39分鐘的入球，令曼聯想登機成為王者更有把握。換一個角度發現，球射中對方的荷蘭中堅保文改變方向，令德國門將卡列奧斯投降。

尚記得2018年歐聯決賽，代表利物浦的連番出錯，導致「紅軍」敗給皇家馬德里，一切皆成往事，如今是紐卡素三號門將的卡列奧斯。正選披甲，當然希望當奇兵，擋出荷蘭長人中鋒域賀斯的遠射。

紐卡素在聯賽盃，最成功的是1976年得亞軍，「喜鵲」爭取近54年以來再次在本土賽贏錦標，不過事與願違，祖亞寧頓挑戰失敗。

自從2017年先後贏聯賽盃和歐霸，一直鬧錦標荒的「紅魔鬼」，終於再次感受冠軍滋味，即使拉舒福特未能再入一球，般奴費南迪斯補時階段亦錯失機會，曼聯始終能夠穩住2比0的勝局。

10次入決賽，第6次贏冠軍，相隔6年再次捧走聯賽盃，亦是荷蘭主帥鄧赫接掌之後，「紅魔鬼」第一個錦標。