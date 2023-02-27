屯門七旬翁過路遭小巴撞倒　司機涉危駕被捕

【有線新聞】屯門有小巴撞倒一名過路男子，司機涉嫌危險駕駛被捕。

被捕74歲男司機在現場協助調查，昨晚近10時，一架小巴在井財街近青山公路，懷疑失控撞到一名過馬路的72歲男子，他頭及腳受傷，清醒送院治理。