i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
屯門七旬翁過路遭小巴撞倒 司機涉危駕被捕
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】屯門有小巴撞倒一名過路男子，司機涉嫌危險駕駛被捕。
被捕74歲男司機在現場協助調查，昨晚近10時，一架小巴在井財街近青山公路，懷疑失控撞到一名過馬路的72歲男子，他頭及腳受傷，清醒送院治理。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
下一則新聞
下一則新聞
一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包 申請方法＋文件＋費用 一個途徑可照用WhatsApp
生活
有線生活
今天
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜消息：估計死者車上遇害 警龍尾村排污系統抽樣本化驗有否人體組織
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜車Cam片揭淺水灣交通意外 青年突衝紅燈 被私家車收掣不及撞倒
生活
有線生活
2023年02月21日
河邊散步鱷魚突襲寵物狗 美國八旬婦「無端」變獵物慘死 專家：想生存別要就範
即時新聞
新聞資訊
2023年02月23日
財政預算案2023｜$5,000消費券 交通補貼延至10月 增子女免稅額 不斷更新派糖措拖
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月24日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年02月24日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日