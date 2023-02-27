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日日有頭條：94年數百夫婦到胎兒性別選擇中心諮詢
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】1994年，一間胎兒性別選擇中心於本港開業，吸引了幾百對夫婦上門諮詢，有近30對接受了療程，引來強烈反對和批評，一起看看光顧的夫婦是怎樣說？
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