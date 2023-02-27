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蔡天鳳碎屍案｜死者一家四人不准保釋　案件押5.8再訊

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  • 2023年02月27日
【有線新聞】埔龍尾村碎屍案，死者前夫一家四人分別被控謀殺及妨礙司法公正提堂。
四名被告黑布蒙頭，由警車押送到九龍城裁判法院，四人毋須答辯。控罪指死者28歲前夫鄺港智、前夫兄長鄺港傑和父親鄺球涉嫌於本月21日在大埔龍尾村56B號地下單位謀殺女子蔡天鳳，三人沒有申請保釋。至於前夫63歲母親李瑞香被控本月23日妨礙司法公正，申請保釋被拒。裁判官批准將案押後至5月8日，讓警方進一步調查，包括進行科學鑑證及檢查通話紀錄。
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