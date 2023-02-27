蔡天鳳碎屍案｜死者前家翁47歲情婦涉協助罪犯被捕　租涉案單位及窩藏死者前夫

【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，警方在早前檢走的一個湯煲內，發現相信是死者的頭顱。另外拘捕多一名女子，是死者前家翁的情婦，涉嫌協助罪犯。

入夜後警方繼續在龍尾村調查。警方說在星期五檢走的一個不銹鋼高身煲中，發現相信是死者的頭顱，已沒有皮及肉，頭顱的右耳後方有一個6.5乘5.5厘米的洞，相信是硬物撞擊導致，估計是致命原因。煲內亦有頭髮、幾條肋骨及一些人體組織，又在另一個煲發現碎骨。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫：「被發現時煲內液體已滿至頂部，可說是全滿，最高那層有很多層脂肪凝固了的液體、啫喱狀的物體，而亦有很多湯渣，我記得有紅蘿蔔、青蘿蔔等等，亦有一些肉碎，當時相信是人體組織，所以為了證據完整性，及不想令煲內證物損毀，我們決定將整個煲原封不動地運到殮房，等候法醫進一步檢驗。」

警方連續兩日派員搜查將軍澳華人永遠墳場一帶，最終都未有發現。警方說被捕人不合作，令調查非常困難，只能要靠情報分析判斷蒐證地點。

警司鍾雅倫：「還有很多（死者）身體部位仍未找到，手和身體主要軀幹等都完全未找到；我也明白日子久了，其實對於搜尋很困難，找到的機會愈來愈微，但我認為只要有任何線索，我都不想放棄，我想盡量希望找得多少得多少。」

警方星期日下午拘捕多一名47歲女子，她是死者前家翁的情婦，相信有份租用涉案村屋單位，及在尖沙咀租一個單位，窩藏企圖潛逃的死者前夫。警方相信已拘捕所有涉案人士。

警方昨晚將最新拘捕的47歲女子押回位於灣仔的寓所蒐證，她黑布蒙頭、雙手鎖上手銬，調查約20分鐘後離開。警方說她在娛樂場所工作，仍在調查她是否認識死者，以及對謀殺案是否知情。