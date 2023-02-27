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陳茂波稱不宜撤樓市「辣招」　冀港人優先首置　料今年經濟增長3.5%至5.5%

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
【有線新聞】財政司司長陳茂波說樓價仍然高企，目前不適宜撤銷樓市「辣招」，希望優先讓未有物業的香港人置業。
新一份財政預算案未有撤銷樓市「辣招」，陳茂波說目前經濟向好，相信樓市正在企穩。陳茂波：「辣招不適合在現階段撤銷，沒錯，去年樓價跌了約15%，但是大家都知這是從高位跌下來，樓價仍相當高企。去年4.5萬宗成交中九成是首置，而且大部分是中小型單位，很多都是上車盤，所以我決定將相關從價印花稅的稅階調整。」
他說估計今年經濟增長介乎3.5%至5.5%，主要是受惠於與內地全面通關，陳茂波：「來多了旅客，服務輸出，即是旅遊業一定好，通關亦會助力消費，消費估計今年反彈也大。經過去年（經濟）下跌，今年反彈應該有點力度。」
預算案又提到未來5年，每年發行約650億元債券，陳茂波：「未來5年的基建和工務工程平均每年過千億，我們認為管理現金流方面，部分用發債融資較合適，但發債亦要看時勢，剛才提及的利率都會考慮，例如在利率較高時，如果發債會短期些。」
他說截至3月底，政府未償還債務佔本地生產總值4.5%，到27/28年度有關佔比將升至約9.5%，在全球水平中仍然偏低，有能力透過發債管理現金流。
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