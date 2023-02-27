蔡天鳳碎屍案｜警方相信全部涉案人已落網　續在龍尾村一帶搜尋殘骸

【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，警方繼續在涉事村屋一帶調查，相信涉案全部人已落網。而至今未找到全部殘骸，頭顱就在揭發案件當日、在村屋檢走的湯煲發現。

警方繼續封鎖村屋，又在門外架設帳篷。據報會繼續在現場的渠及排污系統抽取樣本，化驗是否有人體組織或者其他屍骨。警方連日搜尋死者的殘骸，最後發現頭顱在上周五檢走的湯煲內，只得頭骨，已沒有皮及肉。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫：「被發現時煲內液體已滿至頂部，可說是全滿，最高那層有很多層脂肪凝固了的液體、啫喱狀的物體，而亦有很多湯渣，我記得有紅蘿蔔、青蘿蔔等等，亦有一些肉碎，當時相信是人體組織，所以為了證據完整性，及不想令煲內證物損毀，我們決定將整個煲原封不動地運到殮房，等候法醫進一步檢驗。」

警方相信死者在車上已遇害，頭顱右耳後方有一個6.5乘5.5厘米的洞，相信是遭硬物撞擊，是致命傷。死者的殘骸至今未完全找到。

警司鍾雅倫：「還有很多（死者）身體部位仍未找到，手和身體主要軀幹等都完全未找到；我也明白日子久了，其實對於搜尋很困難，找到的機會愈來愈微，但我認為只要有任何線索，我都不想放棄，我想盡量希望找得多少得多少。」

警方又拘捕多一名47歲女子，是死者前家翁的情婦，在娛樂場所工作。深夜將她押到灣仔寓所蒐證，警方相信她有份租用涉案村屋，及在尖沙咀租用單位窩藏企圖潛逃的死者前夫，仍在調查她是否認識死者，以及對謀殺是否知情。