初選案｜控方就共謀者原則交25頁文件　指控16名不認罪被告　官指需釐清兩問題

【有線新聞】民主派初選案續審，控方提交文件說會利用「共謀者原則」，指控16名不認罪的被告，又說涉案的協議最早在2020年2月出現。

初選案審訊第16日，控方提交25頁文件，列出多篇文章、影片、Facebook帖文等，說是引用「共謀者原則」，指控全部不認罪的被告參與串謀的證據。文件的第一個項目是2020年2月15日，一篇關於要在立法會取得過半議席的文章，控方說戴耀廷和區諾軒當日已經達成協議。法官陳慶偉問當時的協議有否牽涉其他人？控方說，會用這篇文章指控全部被告，即使部分人當時未參與串謀計劃。

代表林卓廷和黃碧雲的大律師沈士文認為控方文件涵蓋的內容太闊，希望控方收窄，並質疑是否能依賴來指控全部被告。代表鄒家成的大律師陳世傑問到串謀細節，法官陳慶偉說控方已經說明串謀在2020年2月開始，以寬鬆的定義來看，串謀不一定是犯罪，僅指一種協議。法官李運騰就說需要釐清兩個問題，包括當時的協議未屬於違法、「共謀者原則」是否適用；以及如果部分被告當時未加入，控方能否用同一個原則指控他們。

辯方提出需要時間消化文件及商討，法官押後案件至星期三再訊，控方已完成盤問首名控方證人區諾軒，預料之後由辯方盤問。