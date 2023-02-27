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57歲婦涉利用遠洋船走私約1,200萬電子廢料被捕　涉電腦底板及汽車零件等

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
【有線新聞】海關拘捕一名女子，涉嫌利用遠洋船走私電子廢料，市值約1,200萬。
檢獲電子廢料重約13噸，包括電腦底板、網路卡、顯示卡、1,600個電視機頂盒、1,800件汽車零件。海關透過情報分析，上周二鎖定一艘由本港前往馬來西亞的遠洋船，以X光機檢查當中兩個貨櫃，發現貨物與報稱載有鋁合金不符，經化驗屬有害電子廢物，寄件人無申請出口許可證。海關上周三在上環拘捕一名57歲付貨公司女董事，不排除更多人被捕。
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