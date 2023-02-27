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花園餐廳認拖糧遭罰款19.2萬元
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】花園餐廳承認沒有依時向僱員支付工資，罰款19.2萬元。
勞工處說花園餐廳違反《僱傭條例》，沒有在工資期屆滿後7天內，向8名僱員支付約35萬元工資。勞工處提醒僱主有責任在法定期限內向僱員發放工資，處方會嚴厲執法。
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