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簡約公屋｜首批149億元撥款 3.17交財委會審批
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】簡約公屋項目首批撥款，下月17日交立法會財委會審批。
首批149億元簡約公屋撥款，月初已於立法會工務小組通過，委員要求提交財委會時作進一步討論。財委會主席陳振英建議加長下月17日的會議，由下午3時至晚上8時，以便有足夠時間討論，正諮詢委員意見。
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