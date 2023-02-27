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蔡天鳳碎屍案｜仍有殘骸未尋回　據警方續於村屋抽取樣本化驗

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，至今未找到全部殘骸，警方暫未有大型搜查行動。
涉事村屋及外圍繼續封鎖、在門外架設帳篷，警方連日來不斷找尋死者蔡天鳳的殘骸，最終在上周五檢走的湯煲中發現懷疑是死者頭骨。
據了解，警方會繼續在現場的渠及排污系統抽取樣本，化驗是否有人體組織或屍骨。另外，警方拘捕死者前家翁的情婦，相信她有份租用涉案村屋及協助窩藏死者前夫鄺港智，會調查她是否認識死者，以及對謀殺案是否知情。
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