i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
蔡天鳳碎屍案｜仍有殘骸未尋回 據警方續於村屋抽取樣本化驗
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，至今未找到全部殘骸，警方暫未有大型搜查行動。
涉事村屋及外圍繼續封鎖、在門外架設帳篷，警方連日來不斷找尋死者蔡天鳳的殘骸，最終在上周五檢走的湯煲中發現懷疑是死者頭骨。
據了解，警方會繼續在現場的渠及排污系統抽取樣本，化驗是否有人體組織或屍骨。另外，警方拘捕死者前家翁的情婦，相信她有份租用涉案村屋及協助窩藏死者前夫鄺港智，會調查她是否認識死者，以及對謀殺案是否知情。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日
下一則新聞
下一則新聞
簡約公屋｜首批149億元撥款 3.17交財委會審批
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
觀塘菜檔四男女街頭混戰 女職員涉擸刀劈中年婦 再遭兩男圍毆
即時新聞
新聞資訊
2023年02月23日
蔡天鳳碎屍案｜消息：估計死者車上遇害 警龍尾村排污系統抽樣本化驗有否人體組織
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
2023年02月20日
台灣擬「派錢」搶旅客！赴台遊客可獲5,000元新台幣 自由行、旅行團都有份
旅遊
生活
有線生活
2023年02月22日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年02月24日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日