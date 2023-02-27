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日本周三起中國公民入境改抽樣檢測、不再限制降落機場
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】日本放寬中國公民入境措施，後天起不用全部具備72小時內陰性證明，改為抽樣檢測。
除了放寬檢測要求，早前限制中國航班在4個指定機場降落的措施，下月1日起亦會取消。內閣官房長官松野博一指，限制措施實施兩個月來，進一步檢測的陽性比率一直較低，而且都是屬於日本曾檢測到的Omicron變種，因而決定放寬措施。
香港旅客及航班，因為日本之前已採取差別對待，未受這次放寬影響。
兩岸國際
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