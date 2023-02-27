中方籲美國停止翻炒實驗室洩漏新冠病毒論調

【有線新聞】美國能源部最新報告稱，新冠病毒極有可能是中國實驗室意外洩漏，中方呼籲停止抹黑。

外交部發言人稱，新冠病毒溯源是科學問題，不應當被政治化。中方始終積極支持和參與全球科學溯源，強調中國和世衛專家實地走訪武漢相關實驗室，得出權威科學結論，就是「實驗室洩漏極不可能」，並獲國際社會和科學界廣泛認可，呼籲有關方面，應當停止翻炒實驗室洩漏的論調，抹黑中國和將溯源問題政治化。