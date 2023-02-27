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台軍方指美軍P-8A由北向南飛越台海

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
台軍方指美軍P-8A由北向南飛越台海

【有線新聞】台灣軍方稱，一架美軍軍機飛越台海。解放軍東部戰區則表示堅決反對，形容消息是公開炒作。

台方指，該美軍的P-8A巡邏偵察機，由北向南飛航經過台灣海峽，通過台海期間，台灣軍方全程掌握周邊海、空域相關動態，指狀況均正常。解放軍東部戰區回應指，已組織兵力全程跟蹤、監視及警戒，一切盡在掌握，指責美方蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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