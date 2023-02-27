返回
按輸入鍵開始搜尋

楊紫瓊奪美國演員工會獎電影類最佳女主角

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
楊紫瓊奪美國演員工會獎電影類最佳女主角

【有線新聞】楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》，在美國演員工會獎獲頒電影類最佳女主角。

楊紫瓊是首位亞洲女演員贏得此殊榮，她早前已獲封金球獎喜劇及音樂類影后，並獲提名奧斯卡影后。美國演員工會獎被視為奧斯卡風向標，楊紫瓊拍檔關繼威，亦憑此電影成為首位亞洲男演員，奪得美國演員工會獎最佳男配角。珍美李寇蒂斯獲頒最佳女配角，電影同時囊括最佳整體演出獎。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日