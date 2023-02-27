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周三起公院探訪改24小時快測 不設人數上限
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】周三起，公立醫院探訪人士毋須進行核酸檢測，改以24小時內快測取代。
公立醫院當日起會取消探訪人數上限，但每位病人同一時間只可有兩位訪客，部分醫院病房探訪時間增至超過兩小時，亦會安排不同探訪時段。
另外，因應全面撤銷強制檢測要求，社區檢測中心不再提供免費檢測，21個使用量較高的檢測中心及檢測站會繼續運作，但只提供自費服務。
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