廉署起訴39歲前文具商文員　涉以假報價騙取720萬採購訂單

【有線新聞】廉署起訴一名39歲前文具商文員，懷疑她以假報價詐騙公司720萬元採購訂單。

案發在2015年至2018年，被告涉嫌向任職的文具商提交虛假膠粒供應商報價。廉署調查後發現部分供應商從未向被告提供報價，被告涉嫌以較低價錢從其他供應商購入膠粒，並抬高價錢合共170萬元，再經丈夫持有的公司轉售予任職的文具商。被告被控一項欺詐罪，獲准保釋，控方稍後申請將案件轉介區域法院。