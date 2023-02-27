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全國兩會｜李家超晤港區人大代表 冀雙方加強聯繫
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】全國兩會下月在北京召開，行政長官李家超與30位港區全國人大代表座談。
李家超與政務司司長陳國基等與準備到北京出席人大會議的港區人大會面。李家超在會上說，香港正在復常路上全速前進，感謝人大代表提出一系列建議，讓香港更好發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，特區政府將會跟人大代表加強聯繫。有人大代表說，今年兩會毋須事前到深圳隔離，只須上京前每天快測，抵京後在駐地接受閉環管理。
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