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海關截獲快遞包裹藏懷疑毒品 市值約58萬 45歲收貨男被捕
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】海關在一件快遞包裹檢獲市值約58萬元懷疑毒品，拘捕收貨的男子。
被捕男子45歲，報稱是廚師，海關上周六在深圳灣管制站截查一件由意大利經內地寄來香港的快遞包裹，在兩對滾軸溜冰鞋內發現一公斤懷疑氯胺酮及兩粒搖頭丸，同日在深水埗拘捕收貨人，在他的寓所再檢獲一克懷疑冰毒。
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