返回
按輸入鍵開始搜尋

海關截獲快遞包裹藏懷疑毒品　市值約58萬　45歲收貨男被捕

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
【有線新聞】海關在一件快遞包裹檢獲市值約58萬元懷疑毒品，拘捕收貨的男子。
被捕男子45歲，報稱是廚師，海關上周六在深圳灣管制站截查一件由意大利經內地寄來香港的快遞包裹，在兩對滾軸溜冰鞋內發現一公斤懷疑氯胺酮及兩粒搖頭丸，同日在深水埗拘捕收貨人，在他的寓所再檢獲一克懷疑冰毒。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日