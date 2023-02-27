黃偉綸率官員赴深圳　出席首次北部都會區發展會議

【有線新聞】財政司副司長黃偉綸與深圳市政府舉行首次北部都會區發展會議。

黃偉綸與發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長林世雄等官員與深圳市常務副市長黃敏等開會，深圳方面介紹了對接北部都會區的發展規劃，雙方就跨境交通、口岸規劃、落馬洲河套區建設等交換意見。會後，特區政府代表團到訪前海深港現代服務業合作區聽取最新發展狀況。