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黃偉綸率官員赴深圳 出席首次北部都會區發展會議
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】財政司副司長黃偉綸與深圳市政府舉行首次北部都會區發展會議。
黃偉綸與發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長林世雄等官員與深圳市常務副市長黃敏等開會，深圳方面介紹了對接北部都會區的發展規劃，雙方就跨境交通、口岸規劃、落馬洲河套區建設等交換意見。會後，特區政府代表團到訪前海深港現代服務業合作區聽取最新發展狀況。
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