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總督察林婉儀墮海殉職 　前警員發表「抵死」等煽動言論罪成　還柙至下月初

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
【有線新聞】一名前警員就水警林婉儀殉職發表「抵死」等言論，被裁定作出具煽動意圖的行為罪罪成。
前年水警總督察林婉儀執勤時墮海身亡，26歲時任男警員的被告在Facebook發表「抵死」、「最好就死埋」的言論。署理主任裁判官香淑嫻說，被告在林婉儀生死未卜時便詛咒指林婉儀的死是應得，言詞狠毒、語帶譏諷，又用「狗」來形容警官，難免會刺激到撐警人士情緒，認為被告顯然有意圖引起、挑撥，誘發香港市民間的不滿或離叛，裁定他作出具煽動意圖行為罪罪成，還柙到3月初求情。
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