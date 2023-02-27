活力午餐｜食環署巡查逾200間學校飯盒工場　稱全部衛生環境良好

【有線新聞】食環署巡查200多間學校飯盒工場，說全部衛生環境良好。

飯盒供應商「活力午餐」早前有學生懷疑食物中毒，食環署說月中起巡查超過200間學校飯盒持牌食物製造廠，發現全部衛生環境良好，有執行食物安全及衛生措施。