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活力午餐｜食環署巡查逾200間學校飯盒工場 稱全部衛生環境良好
i-Cable
2023年02月27日
【有線新聞】食環署巡查200多間學校飯盒工場，說全部衛生環境良好。
飯盒供應商「活力午餐」早前有學生懷疑食物中毒，食環署說月中起巡查超過200間學校飯盒持牌食物製造廠，發現全部衛生環境良好，有執行食物安全及衛生措施。
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