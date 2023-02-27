返回
按輸入鍵開始搜尋

俄烏戰爭｜俄高度關注中方立場文件　指暫不具備和平條件

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
俄烏戰爭｜俄高度關注中方立場文件　指暫不具備和平條件
【有線新聞】俄羅斯高度關注中方上周發表的烏克蘭危機立場文件，指目前不具備和平條件。
克里姆林宮發言人稱，任何試圖將衝突推至和平軌道的計劃都值得關注，中方關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，需要仔細分析和考慮各方利益，但目前在烏克蘭看不到走向和平所需的條件；對於有美國傳媒報道中國考慮向俄羅斯提供無人機，發言人拒絕回應。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日