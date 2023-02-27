俄烏戰爭｜俄高度關注中方立場文件　指暫不具備和平條件

【有線新聞】俄羅斯高度關注中方上周發表的烏克蘭危機立場文件，指目前不具備和平條件。

克里姆林宮發言人稱，任何試圖將衝突推至和平軌道的計劃都值得關注，中方關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，需要仔細分析和考慮各方利益，但目前在烏克蘭看不到走向和平所需的條件；對於有美國傳媒報道中國考慮向俄羅斯提供無人機，發言人拒絕回應。