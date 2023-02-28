撤口罩令｜有市民稱續佩戴：直至得我一兩個先唔戴　劉宇隆指幼童養成習慣：除罩或會焦慮

【有線新聞】口罩令取消，有市民說暫時仍會戴，尤其到人多的地方及坐車。有專家說幼童自小都習慣戴口罩，除口罩可能會焦慮，要時間適應。

終於可以與口罩講再見，有市民就說會繼續戴。曾小姐：「戴着口罩化了漂亮妝容都沒有人看到，現在就可以化得好一點，化好一點讓他人看 。（周三起妝容會精緻一些？） 是，化好一點，把漂亮的唇膏拿出來。」

有市民選擇繼續與口罩為伴，李女士：「我會繼續戴，直至可能只餘我一兩個，我才不戴，好像以前沙士亦同樣。坐巴士都繼續戴口罩，戴到只餘一兩人，好像完全沒有沙士我才不戴。」

李先生：「在人多地方或室內都盡量戴。（放寬）得慢，因為很多國家已經放寬很久，香港永遠都跟在他人後面。」

政府專家顧問劉宇隆認為短期內去人多的地方，又或搭公共交通工具，最好繼續戴口罩。劉宇隆：「當時我提議分兩步走是因為政府過往步步為營，甚麼都是碎步、小步往前走，所以我認為提兩步到位，可能政府比較容易接受。一步到位絕對適當 ，因為第一，香港整體社會大部分人已經打針，以及感染過，所以一次過取消口罩令，都不會令疫情反彈。」他相信現在全面撤銷口罩令，醫療系統不會有壓力。

劉宇隆說這幾年很多幼童習慣戴口罩，不戴口罩或會感到焦慮，希望家長和老師花多些心機和時間解釋，讓他們慢慢適應。