沙田嘉御山單位遭爆竊　失夾萬內逾180萬財物

【有線新聞】沙田一個單位遭爆竊，損失逾180萬元財物。

現場是銅鑼灣山道嘉御山1座。昨晚11時許，戶主回家發現單位有被搜掠的痕跡，夾萬內超過180萬元財物包括金飾及手錶不翼而飛，於是報案。

警方正翻看大廈閉路電視片段，追緝賊人歸案。