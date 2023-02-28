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沙田嘉御山單位遭爆竊 失夾萬內逾180萬財物
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】沙田一個單位遭爆竊，損失逾180萬元財物。
現場是銅鑼灣山道嘉御山1座。昨晚11時許，戶主回家發現單位有被搜掠的痕跡，夾萬內超過180萬元財物包括金飾及手錶不翼而飛，於是報案。
警方正翻看大廈閉路電視片段，追緝賊人歸案。
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