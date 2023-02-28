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中環皇后大道中近花園道爆水管 部分行車線封閉
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】中環有食水管爆裂，部分行車線需封閉。
水流夾雜沙泥湧出，路面浸滿水。凌晨四時許警方接報，在皇后大道中近花園道一條地底食水管爆裂，湧出大量食水，水深一度超過六吋，影響範圍約10米乘10米。水務署派人到場處理並關水掣。受事件影響，現場部分行車線需要封閉。
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