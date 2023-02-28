撤口罩令｜僅醫院仍須佩戴　被問是否「人做我做」　李家超：是最適當時刻

【有線新聞】口罩令明日起撤銷，不論室內、室外或乘搭交通工具都毋須再戴口罩，進入醫療設施仍然要戴，行政長官李家超說疫情受控，是時候解除口罩令。

口罩令由2020年7月15日起實施了959天，終於解除。行政長官李家超：「口罩令將於明天，即3月1日，全面取消。香港不同的盛事、國際活動等等會回來，香港的經濟及社會活動會更提速活起來、動起來、熱起來。」

醫務衞生局局長盧寵茂：「全面撤銷口罩令代表所有社交距離措施正式結束，香港全面回復正常。我們期待明天，明天3月1日會更好。大家可以展露笑容，說聲『你好，香港』。」

不論室內、戶外及乘搭公共交通工具都不用再戴口罩，進入醫療設施包括醫院，政府就透過行政措施要求必須繼續戴口罩，同時強烈建議院舍職員及訪客最好都戴口罩，保障院友。其他高風險場所負責人可用行政指令，要求場內的人戴口罩。政府解釋，撤銷口罩令是因為數據顯示疫情受控，醫院、安老院及學校沒有爆發，冬季流感高峰期亦接近尾聲。

澳門日前宣布室外毋須戴口罩，李家超被問到是否「人做我就做」，他重申是按實際情況做決定。李家超：「差不多兩個月前，我已經說會積極留意數據，適當時候會積極考慮，整體考慮後認為這個時間最適當。」

政府預計口罩令撤銷後，短期內新冠確診及流感個案會微升。衞生防護中心會發健康忠告，呼籲有呼吸道徵狀長期病患者、免疫力較弱的人在空氣流動欠佳的地方，應該盡量戴口罩。

撤銷口罩令適用於全港學校，教育局晚上更新學校健康指引，指如果師生有發燒或出現呼吸道感染症狀，應戴上外科口罩，不要上班或上課，盡早求醫；家長有需要可安排子女戴口罩，所有學生回校前要量體溫；小學、幼稚園及特殊學校學生每日上學前做快測的要求維持至3月15日，局方會適時公布往後安排。