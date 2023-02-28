撤口罩令｜有院舍建議員工續戴罩　院友可自行決定　將放寬探訪限制：大家都開心

【有線新聞】經歷幾波疫情，有安老院舍仍然建議員工繼續戴口罩以保障院友，稍後亦會放寬探訪限制，讓院友跟家人外出短聚。

三年疫情以來，安老院舍不時有爆發，終於等到連口罩令都撤銷。位於長沙灣的這間院舍決定將戴口罩的選擇權交給90多名院友，員工就仍然「強烈建議」他們戴。

薈耆頤養院護理總監陳漢芬：「聽同事反映，都說戴口罩一來已習慣，二來可減輕傳播給院友的機會，員工大家都很自覺及配合戴上口罩。院舍的公公婆婆都很開心，不用戴口罩，家人也可一家團聚。」

為方便家屬探訪，院舍將會恢復兩個探訪時段，帶院友外出也不再有限制。即使疫情告一段落，院舍會繼續在每一層設一間隔離室，就算院友不幸感染新型肺炎或流感等傳染病都可以在這裏隔離，不怕感染其他院友。

院舍員工的檢測安排同日亦放寬兩日一次核酸檢測，改以快測代替，陳漢芬認為可減輕前線的負擔。陳漢芬：「員工要登記樣本瓶，又要有人收集樣本瓶，中間有問題又要再處理，有紀錄時又要記錄院友核酸結果，都是耗費時間。」

回望過去三年疫情，她說與同事一直都提心吊膽，擔心院友中招，如今疫情過去，所有措施取消，總算鬆一口氣。