蔡天鳳碎屍案｜紅十字會收龍尾村村民登記接受心理輔導　出現作嘔、反胃情況

【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，紅十字會收到村民及市民登記接受心理輔導，提醒市民如果感到不適，應避免接觸相關資訊。

香港紅十字會心理支援服務主管張依勵：「之前透過與龍尾村村長交流，將心理支援的資訊及心理教育的單張交給了村內的村民，開始收到小量村民登記服務。有些說聽到新聞資訊可能有些不舒服，甚至有作嘔、反胃情況出現。接下來我們會他們相約個別心理支援時間，再看看如何個別支援，同時也在看會否有機會能與一群村民一起做心理教育。」