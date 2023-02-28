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蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智八年前偷項鏈、金條等 今區院提堂 謀殺案5月8日再訊
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2023年02月28日
【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，其中一名被告、死者前夫鄺港智另涉及多年前另一宗案件，在區域法院提訊。
鄺港智由囚車押送到法院。他他涉嫌2013至15年間，在旺角及油麻地偷去七人多條項鏈、手鏈、金條、102顆金粒以及6個吊墜，被控七項盜竊罪。案件原本已排期審訊，鄺港智棄保潛逃，法庭充公保釋金及發出拘捕令。直至日前鄺港智涉嫌謀殺在東涌被捕，法院依令緝捕他歸案，押後至5月9日再訊，以待控方檢視證據及考慮新增控罪。
至於他與父親等一家四口被控謀殺或意圖妨礙司法公正的案件，將於5月8日再提訊。
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