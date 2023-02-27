白宮：政府對新型肺炎源頭未有共識

【有線新聞】美國白宮稱政府對新型肺炎源頭未有共識。

白宮發言人柯比說：「關於新型肺炎準確源頭，美國政府目前還沒有達成共識，情報機構也沒有共識。溯源工作仍在進行，總統相信繼續這項工作及竭盡所能找出病毒源頭非常重要，讓我們更能預防未來疫症大流行。」