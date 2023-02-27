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白宮：政府對新型肺炎源頭未有共識
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】美國白宮稱政府對新型肺炎源頭未有共識。
白宮發言人柯比說：「關於新型肺炎準確源頭，美國政府目前還沒有達成共識，情報機構也沒有共識。溯源工作仍在進行，總統相信繼續這項工作及竭盡所能找出病毒源頭非常重要，讓我們更能預防未來疫症大流行。」
另外，駐華大使伯恩斯表示，中國應該對疫情起源更坦誠。《華爾街日報》近日報道指，美國能源部推斷新冠病毒可能源於中國實驗室洩漏，中方呼籲停止抹黑。
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