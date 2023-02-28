撤口罩令｜李家超：現階段不處理取消《禁蒙面法》

【有線新聞】2019年反修例事件期間引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》，行政長官李家超被問到會否取消，他說現階段不處理。

李家超：「口罩令跟《禁蒙面法》兩回事，口罩令是處理公共衛生問題，至於《禁蒙面法》我們會適時檢討，現階段不處理。」