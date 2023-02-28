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查食環署監管持牌泳池 申訴專員：缺通報機制難糾正問題
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】申訴專員主動調查食環署對持牌泳池的監管。
全港約有1,400個持牌泳池，包括私人屋苑泳池，由食環署發牌監管設備、水質及救生員數目等。申訴專員公署說，傳媒不時報道持牌泳池的遇溺意外，但食環署並無設立意外通報機制，署方若果不掌握便無法調查或跟進事故、查究持牌人有否違規及糾正。
公署會檢視食環署審批新牌照以及處理續牌的機制、巡查及處理投訴的程序，以及現有措施是否足夠和有效，確保泳池衛生及保障泳客安全。
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