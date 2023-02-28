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衞生署19年下旬接1,666宗結核病呈報個案　籲市民保持個人及環境衞生

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  • 2023年02月28日
【有線新聞】衞生署去年下半年共接獲1666宗結核病呈報個案。
其中70宗年齡介乎3歲至24歲，處於就學年齡，佔同期結核病呈報個案4.2%，與2020和2021年同期約4.3%輕微減少，其間亦出現一宗涉及兩名學生的專上院校群組個案。
衞生署發言人說縱使香港的結核病呈報率，在過去數十年持續顯著下降，但結核病仍是全球重要的傳染病，群組個案在校園時有發生，呼籲市民保持個人及環境衞生。
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