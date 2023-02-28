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港府強烈不滿英外相對港區國安法及人權自由等言論　促停止干涉香港事務

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  • 2023年02月28日
【有線新聞】特區政府強烈不滿和反對英國外相祁湛明就港區國安法和香港人權自由狀況的失實言論。
祁湛明在聯合國人權理事會提及在國安法實施後，本港一些傳媒結束營運，言論及集會自由亦受侵蝕。特區政府發言人批評言論純屬政治抹黑和歪曲事實，本港的傳媒環境蓬勃依然，可行使監督特區政府工作的權利，強調本港執法部門根據證據和法律執法與該人的政治立場、背景或職業無關，強烈敦促英國政府，立即停止干涉香港事務。
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