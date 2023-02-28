i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
港府強烈不滿英外相對港區國安法及人權自由等言論 促停止干涉香港事務
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】特區政府強烈不滿和反對英國外相祁湛明就港區國安法和香港人權自由狀況的失實言論。
祁湛明在聯合國人權理事會提及在國安法實施後，本港一些傳媒結束營運，言論及集會自由亦受侵蝕。特區政府發言人批評言論純屬政治抹黑和歪曲事實，本港的傳媒環境蓬勃依然，可行使監督特區政府工作的權利，強調本港執法部門根據證據和法律執法與該人的政治立場、背景或職業無關，強烈敦促英國政府，立即停止干涉香港事務。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
下一則新聞
下一則新聞
國際足協頒獎禮 美斯當選年度最佳球員
體育
新聞資訊
今天
推薦閱讀
台灣擬「派錢」搶旅客！赴台遊客可獲5,000元新台幣 自由行、旅行團都有份
旅遊
生活
有線生活
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜前夫一家四人不准保釋、5上旬再訊 鄺港智另涉七項盜竊罪明提堂
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月27日
財政預算案2023｜$5,000消費券 交通補貼延至10月 增子女免稅額 不斷更新派糖措拖
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月24日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日