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內地電腦科學家沈向洋接任科大校董會主席 廖長城卸任後成顧委會主席
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2023年02月28日
【有線新聞】科大校董會主席廖長城即將卸任，特首委任粵港澳大灣區數字經濟研究院創院理事長沈向洋接任。
沈向洋是內地電腦科學家，擁有過百項專利，曾經在微軟工作23年，擔任過全球執行副總裁，帶領人工智能研究。行政長官李家超委任他出任科大校董會主席，3月6日生效，為期三年。
廖長城會改為出任科大顧問委員會主席，原本的顧問委員會主席陳祖澤改為出任科大副監督。
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