無屍命案｜兩度被判謀殺情婦罪成　證券公司前董事改判誤殺囚九年半

【有線新聞】12年前一宗無屍命案，證券公司前董事曾兩度被判謀殺情婦罪成，第三次審訊改判誤殺罪成，判囚9年半。

現年49歲被告陳文深是證券公司前董事，被控於2011年10月在淘大花園謀殺33歲情婦秦嘉儀。2015年首次審訊時，被告否認殺人，陪審團裁定他謀殺罪成，成為香港首宗沒屍體、沒招認、沒法證，而成功入罪的案件。被告後來上訴得直，2017年再審訊，改口承認為了自衛、錯手殺人，同樣被陪審團裁定謀殺罪成。直至去年上訴庭認為有證據顯示二人曾經爭執，下令發還重審。九人陪審團接納被告說是被激怒而誤殺情婦，星期一一致裁定他誤殺罪成立，謀殺罪名不成立。

法官黃崇厚判刑指，被告前妻揭發婚外情後，曾兩度試圖自殺，情婦亦有嚴重抑鬱症，被告壓力指數上升到臨界點。根據被告自辯，他向情婦提出分手，對方聲稱會「搞到你老婆自殺」，捏造虛假指控令他身敗名裂等。法官說被告一怒之下不能自控，出手大力按壓情婦的口、鼻、喉嚨，令她窒息致死。法官認為被告行為殘暴但並非有預謀，被告亦不希望死者死在他手上，即使被告在這次審訊前承認誤殺，但並非「及時認罪」，判囚九年半。

被告在獄中服刑已經九年，懲教署職員說要帶被告回獄中計算刑期，才知道能否即時釋放。