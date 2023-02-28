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日本百年溫泉旅館一年只換水兩次 社長道歉、認指示員工無需換水
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2023年02月28日
【有線新聞】日本福岡縣一間溫泉旅館，被揭發大浴池一年來只換水兩次，社長承認指示員工這樣做，並為事件道歉。
有過百年歷史、二日市温泉的大丸別莊未有按縣當局規定，每周更換一次浴池水，同時被驗出退伍軍人菌含量超標3,700倍。旅館社長召開記者會表示，疫情下客人減少，所以指示員工無需換水，加上認為退伍軍人菌並無大不了，且不喜歡氯氣氣味，因此沒有使用氯氣消毒。他又承認曾向當局虛報已妥善換水試圖通過衛生檢查，為自己敗壞二日市溫泉名聲道歉。
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