《路透社》兩記者疑遭盜用身分接觸內地維權人士　保安局籲舉報可疑行為

【有線新聞】路透社兩名記者包括一名香港特派員，被不明人士冒充身份，透過社交平台接觸內地維權人士，試圖套取有關疫情封控示威的消息，路透社正調查事件。本港保安局則呼籲遇到懷疑罪案要與警方接觸。

路透社指遭盜用身份的是譯音姓彭的香港特派記者和上海分社社長吳溫玲，據稱兩人自去年11月底內地出現連串反封控示威開始，被人利用記者身份開設社交平台帳號，再冒認她們接觸內地維權人士，問及與示威有關的組織資訊，情況持續幾個月。事件由移居澳洲的華裔藝術家巴丟草上周六在Twitter披露，有人經Telegram和Instragram聯絡他，自稱姓彭的路透社記者。巴丟草稱於記者獲驗證的Twitter留言，但對方聲稱Twitter帳號由公司營運，又問到與示威相關的組織，引起巴丟草質疑。對方提供記者證的圖片，但證件一月底已到期，巴丟草傳訊息到記者Twitter求證，發現聯絡他的是冒牌記者。他指一對質，冒充者便刪除相關對話。巴丟草之後發現冒牌記者，亦聯絡過其他相關人士和組織。更有人以路透社上海分社社長吳溫玲的記者證冒充身份，巴丟草懷疑是中方的國安警察所為。

兩位記者於Twitter表明遭冒認，路透社稱兩人的Twitter帳號，沒有被入侵跡象，正調查是否有人冒充記者及盜用證件，將採取適當行動。

本港保安局發言人呼籲公眾舉報可疑行為，警方會採取相應行動。記協譴責有人盜用記者身分，批評騙徒藉此接觸內地維權及異見人士，騙取受訪者信任，手法卑劣，呼籲社交媒體平台盡早移除假帳戶，並提醒大眾回應敏感問題時，要核實和確認記者身分。