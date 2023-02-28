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田北辰要求屯門西支線與人工島跨海鐵路同時落成　甯漢豪指會研究探討

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  • 2023年02月28日
【有線新聞】立法會發展事務委員會討論龍鼓灘填海及屯門西規劃研究，有議員要求屯門西支線要與連接中部水域人工島的第五條跨海鐵路同時落成。
新界西北（實政圓桌）田北辰：「我要求局長今日答應我，無論龍鼓灘、屯門西規劃討論如何，屯門西延線到屯門南都會先發展，即是在第五條跨海鐵路落成當日，屯門南經三聖、黃金海岸，到屯門東、即小欖一段（走線）將會同一日落成啟用。」
發展局局長甯漢豪：「屯門南延線終站已有現有屋苑在此，這方面可否快些、不要等屯門西規劃，可否分階段落成，會在研究中探討。」
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