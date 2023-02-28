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撤口罩令｜醫管局：病人、訪客及員工進入醫院須佩戴口罩
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】醫管局會要求進入醫院的病人、訪客及員工繼續戴口罩。
醫管局同時繼續要求員工每日上班前做快測，並按需要佩戴合適個人防護裝備；訪客維持24小時內快測要求。另外，已陸續將調往防疫抗疫的人手、病床及資源調返原來崗位，盡快全面恢復公立醫院服務。
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