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澳門廉政專員率團訪港晤胡英明 交流兩地反貪工作 冀通關後加強合作步伐
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】澳門廉政專員率團到訪香港廉政公署總部，交流兩地反貪工作。
澳門廉政專員代表團參觀廉政大樓內的設施，今次是香港廉政專員胡英明上任後與澳門廉政專員首次會面交流。胡英明說恢復通關後兩地會加快合作步伐，進一步配合國家發展和推行反腐政策，又指廉署未來積極籌備在香港舉行第二次粵港澳三方會議及計劃下半年出訪大灣區，與九個城市的監察委員會加強聯繫。
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