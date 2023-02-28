強積金再錄負回報　2月人均蝕約6,600元

【有線新聞】強積金上月再次錄得負回報，人均蝕約6,600元。

強積金顧問數據顯示，由於主要股票市場下挫，截至上周二2月強積金錄得2.7%負回報，連續三個月升勢「斷纜」。除了歐洲股票基金及保守基金外，其他資產均錄得負回報，當中香港股票基金蝕6%，是表現最差的資產類別。