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強積金再錄負回報 2月人均蝕約6,600元
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】強積金上月再次錄得負回報，人均蝕約6,600元。
強積金顧問數據顯示，由於主要股票市場下挫，截至上周二2月強積金錄得2.7%負回報，連續三個月升勢「斷纜」。除了歐洲股票基金及保守基金外，其他資產均錄得負回報，當中香港股票基金蝕6%，是表現最差的資產類別。
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