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撤口罩令｜口罩店料生意減半　轉型賣首飾、精品　業界：光榮達成歷史使命

  • i-Cable
  • 2023年02月28日
【有線新聞】告別口罩令，有口罩店預計生意跌一半，除了割價清貨，亦要轉型賣首飾、精品，有員工甚至辭職轉行。
旺角這間口罩舖，無大減價都繼續有市場，她拿到一手都是，說全家曾確診都繼續買來戴。岑女士：「你習慣了佩戴，覺得沒那麼安全，戴多兩星期吧。」
不是每間好生意，這間要減價，優惠限時，散貨都要及時，一個月前出售首飾，生意較口罩好，口罩店員工簡小姐：「（店舖）分開了一半、轉型，你都知道周三會取消（口罩令），購買的一定會減少，因為可能除非你外出忘了帶，但你要替換便買一兩個用，但不會好像以前般買數盒放在家。」
口罩前景不如以往，轉型的不只店舗，還有員工，口罩店員工楊小姐：「準備轉工，已經辭職了。這個行業營業額會否一如以往，我有些保留，我不覺得所有人都覺得是必需品，你問我是否想戴，我不想戴。」
口罩商說最近生意跌一半，不再好像以前般，一日生產50萬個口罩。口罩公司行政總裁李秉峰：「我們的產能現階段希望削減一半，因為我們預期未來生意應該都會下跌一半。口罩做了三年，其實都完成了歷史任務，使命都光榮達成，我們集團都會轉變角色，向賣精品加口罩方向做。」
負責人說23間門市租約未滿，是否續租視乎口罩需求，可以調配員工去公司其他業務，暫時無裁員計劃。
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